Лукашенко просить лідерів ЄС не хамити

Київ, 24 квітня. УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО пропонує керівництву Європейського Союзу конкретно визначити рівень представництва Білорусі на саміті «Східного партнерства» 7 травня в Празі (Чехія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Білоруської держави, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив напередодні під час виступу в парламенті з посланням до депутатів і білоруського народу.

«Хочу відверто сказати перед лицем дипломатів, які тут присутні. Якщо комусь, хоч одній людині, буде в Празі 7 травня дуже незручно від того, що там будуть представники Білорусі, ви не запрошуйте нас. Ми не проситимемося, ми потерпимо. Якщо вам це незручно й невигідно, робіть так, як вам зручно. Якщо вам дуже зручно, щоб ми там були, але не ЛУКАШЕНКО, ви теж мені скажіть. Скажіть мені прямо, що незручно. Тільки не по-хамськи, як я це із засобів масової інформації недавно почув від одного вищого урядовця Чехії: «Я йому не подам руки». Ну не подаси й не треба. Чи хочу ще я, щоб ти мені подав цю руку? Хамства не треба, воно не на користь у відносинах між державами», – сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Він наголосив, що «ми сказали «так» «Східному партнерству» на цьому етапі, тому що це вигідно Білорусі та білоруському народу. І більшість послів, які акредитовані в Білорусі, це розуміють». «Адже це не для ЛУКАШЕНКА. А для того, що це вигідно Білорусі та її народу. Я стерплю все, щоб ви це знали, незважаючи на мій амбітний і ще якийсь там характер», - пояснив він.

О.ЛУКАШЕНКО сказав, що участь Білорусі в ініціативі «Східне партнерство» не може бути предметом торгу. «Ми торгуватися не будемо. А якщо й будемо, то ми вам уже сказали: ми вам запропонуємо те, що не запропонує жодна країна, і те, в чому зацікавлена, передусім, матінка Європа. І найголовніше: ми - ваше серце, ми - центр Європи. Це призначено Господом. Через це ми для вас дуже важливі і в транспорті, і в постачанні вуглеводневої сировини зі сходу на захід, і в русі технологій із заходу на схід. Адже ми завжди були порядними в цьому відношенні», - заявив глава Білоруської держави.

Президент Білорусі нагадав, що білоруська сторона виконує всі свої міжнародні зобов`язання із запобігання нелегальній міграції. «Хіба ви не бачите, що сьогодні практично жоден нелегал не може проникнути до вас (невідомо, з якою метою він іде). Ви сьогодні бачите, що відбувається у вас з боку цих мігрантів, особливо у Франції, Німеччині, Великій Британії та інших країнах. Адже ми - залізобетонний бар`єр. Сьогодні всі потоки пішли повз нас - через Прибалтику та Україну. Це ж уже констатують усі. Тому що ми вам свято пообіцяли, і ми це робимо. Скільки радіоактивних матеріалів ми кілограмами затримуємо на своєму кордоні? Ми що, для себе це робимо? Ми готові з вами співпрацювати в ім`я глобальних інтересів - ваших держав і ваших народів. І якщо ми вам пообіцяємо, залізобетонно зробимо. Хіба цього мало?», - поцікавився він.

«Ми зберігаємо стабільність європейського серця. Хочемо, щоб тут було нормально. Може, не сьогодні-завтра, але ви це зрозумієте і скажете нам спасибі за ту стабільність, яку ми зберегли досі», - вважає О.ЛУКАШЕНКО.

На його думку, Росія також «не зовсім правильно» розуміє прагнення Білорусі в європейському напрямі. «Тільки нормалізація замерехтіла на горизонті (не хочу сказати, випереджаючи та забігаючи наперед, - настала). І подивіться, не тільки в Інтернеті, у цьому «смітнику», а в конкретних засобах масової інформації, які читають, напевно, керівники Росії, вчора вкинули чергову «качку». Мовляв, чи варто нам постачати до Білорусі таку зброю, як «Іскандери», якщо ЛУКАШЕНКО ледве не поміняв вектор своєї зовнішньої політики? Хоча ще не зовсім, з ним можна розмовляти. Але, можливо, прийде опозиція, і кому тоді належатимуть ці «Іскандери»?», - спитав Президент Білорусі.

«Ми ніколи не просили в росіян дати нам «Іскандери». Ми їх купимо, як купують зброю у всіх країнах світу. Але, скажу прямо, і купувати не треба. Ми їх самі робимо, і зробимо все, окрім ракети. Ракету купимо. Якщо нам це треба буде. Тому не треба подібних вкидань і «качок», особливо коли намітився процес нормалізації з Європою. Ми це робимо не на шкоду нашій Росії. Я ще раз підкреслюю - це наша Росія, і ми її нікому не збираємося віддавати», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі наголосив, що не сприймає політику «дружити проти Росії». «Білоруський народ і російський - один народ. Я завжди це наголошував. А коли ви теж так вважаєте, що це один народ, так радійте нашим успіхам і на західному напрямі. Ми, навпаки, ведучи діалог, чи то з керівництвом України (спасибі їм, завжди нас підтримують у цьому питанні), поляками, прибалтами, Францією, Німеччиною, Італією, завжди говоримо, що не можемо прийняти політику «давайте до нас, але проти Росії». Я ставлю запитання тим, хто ставить переді мною такі запитання: «Ви нам завтра Росію заміните?» Ні. Ані сьогодні, ані завтра, ані післязавтра. Так чого ж нас штовхаєте до цього?», - пояснив він.

О.ЛУКАШЕНКО також вважає неприпустимою умову про невизнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. «Лунають голоси на Заході: якщо Білорусь визнає Осетію, Абхазію, все, ми їх покараємо. Так ви покарайте Росію - вона вже визнала Південну Осетію і Абхазію. Чого ж ви не караєте? Знову подвійні стандарти», - вважає глава Білоруської держави.

Президент Білорусі наголосив, що білоруська сторона виконає всі свої зобов`язання. «Ми виконаємо те, що не раз декларували. І справа тут не в Росії. У нас є свої зобов`язання, свої інтереси. Тому я просив би заспокоїтися і на Сході, і на Заході. І хоча б на якусь годину, на одну хвилину виходити з наших внутрішніх інтересів. Не треба тут городи городити, що ЛУКАШЕНКО лавіруватиме, ЛУКАШЕНКО робитиме те, се, щоб і там, і там було добре. Так, я робитиму, щоб було і там добре, і там. Але виходячи з інтересів білоруського народу. І так, щоб не доставити проблем нашим сусідам - матінці Росії та нашій старій сивій Європі. Що тут не так? Що тут шкідливого для Європи та для Росії? Заспокойтеся нарешті! Дайте нам спокійно провадити політику таку, яка буде цікава й нешкідлива всім», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

«Ще раз наголошую: ми хочемо бути з вами, з нашим історичним другом - з Росією. Ми не хочемо криво дивитися на Європу, ми хочемо дружити з Європою. Ми хочемо діяти в їхніх інтересах. І якщо вам треба, щоб ми в якийсь період зробили щось усупереч нашим інтересам, але вигідне для Європи, ми це зробимо. Якщо Росія хоче, щоб ми десь ущемили власні інтереси і зробили на користь Росії, ми це зробимо, наскільки ми це можемо. Ми завжди так чинили. Давайте виходити з цього. Не будуйте незрозумілих комбінацій, не шукайте якихось інших виходів. Поки я Президент, ми рухатимемося саме так, у цьому напрямі. І ця політика, я переконаний, буде підтримана не тільки нашими депутатами, а й усім народом. Тому що вона вигідна для нашого народу», - підсумував Президент Білорусі.