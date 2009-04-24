Солана відвідає Молдову

Солана сьогодні відвідає Молдову

Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безепкової політики Хав’єр СОЛАНА сьогодні відвідає Молдову.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Х.СОЛАНИ.

Згідно з повідомленням, в ході візиту Х.СОЛАНА зустрінеться з Президентом країни Володимиром ВОРОНІНИМ, спікером парламенту Маріан ЛУПУ та лідерами опозиції для обговорення поточної ситуації в країні.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня, на яких перемогу здобула правляча Комуністична партія, в Кишиневі розпочалися масові акції протесту, які завершилися сутичками з поліцією і були через кілька днів придушені силами правопорядку Молдови.