Делегація МЗС Швеції відвідає Україну

Київ. 18 травня. УНІАН. 19-20 травня у Києві з робочим візитом перебуватиме делегація МЗС Королівства Швеція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, до складу делегації увійдуть представники центрального апарату та дипломатичних місій Швеції у країнах Центральної та Східної Європи і Центральної Азії.

У рамках візиту заплановані зустрічі з віце-прем’єр-міністром Григорієм НЕМИРЕЮ і заступником міністра закордонних справ Костянтином ЄЛІСЄЄВИМ.

Головним питанням порядку денного зустрічей буде підготовка до голосування Швеції у Європейському Союзі в другій половині цього року, передусім у контексті забезпечення пріоритетів відносин України з Європейським Союзом.