Депутати Англії обговорять з МЗС України експортний контроль

Київ. 18 травня. УНІАН. Делегація Комітету з питань стратегічного експортного контролю Парламенту Великої Британії під час візиту в Україну 18-19 травня планує обговорити питання експортного контролю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, сьогодні у МЗС відбудеться зустріч заступника міністра закордонних справ України Олександра ГОРІНА з делегацією комітету.

Під час цієї зустрічі сторони планують обмінятися досвідом у сфері експортного контролю, а також обговорити питання стану і функціонування національних систем експортного контролю двох країн.