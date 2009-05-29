У Люксембургу розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують обговорити майбутнє Агентства європейських мереж та інформаційної безпеки, а також досягнути політичної угоди щодо проекту директиви про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів в країнах-членах ЄС.

Дата події: 11-12 червня 2009 року. Час початку: 10-00, 11 червня 2009 року.