У Люксембургу розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС
19:55, 29 травня 2009Новини ЄС
0
В ході засідання міністри, зокрема, планують обговорити майбутнє Агентства європейських мереж та інформаційної безпеки, а також досягнути політичної угоди щодо проекту директиви про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів в країнах-членах ЄС.
Дата події: 11-12 червня 2009 року. Час початку: 10-00, 11 червня 2009 року.
Час початку: 10-00, 11 червня 2009 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter