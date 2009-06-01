Використання радіоелектроники має відповідати стандартам ЄС

Київ. 1 червня. УНІАН. Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) ініціює перед урядом перегляд санітарних норм використання радіоелектронних засобів (РЕЗ) в Україні у відповідність з вимогами Євросоюзу. Про це йдеться в листі НКРЗ до Асоціаціъ Wireless Ukraine, якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як наголошується в листі, НКРЗ розглянула звернення асоціації з пропозиціями щодо внесення змін до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджені наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.1996 р. № 239 (зареєстрований у Мінюсті 29.08.1996 р. під №488/1513).

У зв`язку з тим, що питання визначення гранично допустимих рівнів електромагнітних полів і внесення змін до відповідних нормативно-правових актів належить до компетенції Міністерства охорони здоров`я, «НКРЗ підготувала звернення до Кабінету міністрів з метою доручення Міністерству охорони здоров`я України щодо перегляду і приведення санітарних норм у відповідність з рекомендаціями Європейського Союзу», - сказано в листі НКРЗ.