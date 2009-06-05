Ультраправа голандська партія святкує перемогу

Брюссель. 5 червня. УНІАН. Ультраправа нідерландська Партія за свободу отримає 4 місця в Європарламенті.

Як повідомляють сьогодні місцеві ЗМІ з посиланням на перші результати голосування, що відбулося 4 червня, партія Герта ВІЛЬДЕРСА отримала 15,3% голосів виборців, і не зважаючи на те, що вперше брала участь у виборах до Європарламенту, посіла друге місце після Християнсько-демократичної партії Яна-Пітере БАЛКЕНЕНДЕ, яка отримала 19,6% голосів на свою підтримку і 5 місць проти 7-ми у попередньому складі Європарламенту.

Загалом, Нідерланди мають 25 місць в Європарламенті з 736.

У голосуванні взяли участь 5,2 млн. голландців, або трохи більше 40% всіх виборців.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня в ЄС розпочалися вибори до Європарламенту. В цей день голосування відбувалося у Великобританії та Нідерландах. Сьогодні голосування проходить в Ірландії та Чехії. Вибори триватимуть до 7 червня.

Загалом, 375 млн. європейців мають обрати 736 депутатів парламенту терміном на 5 років.