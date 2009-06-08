Юнкер перемагає в Люксембургу
00:17, 08 червня 2009Новини ЄС
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Попередні результати парламентських виборів
Брюссель. 8 червня. УНІАН. Християнсько-соціалістична партія чинного прем’єр-міністра Люксембургу Жан-Клода ЮНКЕРА лідирує на парламентських виборах, що відбулися в цій країні одночасно з виборами до Європарламенту, 7 червня.
Про це повідомляє сьогодні AFP.
За даними агентства, після обробки двох третин бюлетенів партія Ж.-К.ЮНКЕРА має 38% голосів виборців, на другому місці – соціалістична коаліція, що набирає 18% голосів.
Явка виборців на виборах в Люксембургу, де вони є обов’язковими, становила 91%.
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