Юнкер перемагає в Люксембургу

Брюссель. 8 червня. УНІАН. Християнсько-соціалістична партія чинного прем’єр-міністра Люксембургу Жан-Клода ЮНКЕРА лідирує на парламентських виборах, що відбулися в цій країні одночасно з виборами до Європарламенту, 7 червня.

Про це повідомляє сьогодні AFP.

За даними агентства, після обробки двох третин бюлетенів партія Ж.-К.ЮНКЕРА має 38% голосів виборців, на другому місці – соціалістична коаліція, що набирає 18% голосів.

Явка виборців на виборах в Люксембургу, де вони є обов’язковими, становила 91%.