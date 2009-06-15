У Страсбурзі розпочнеться третя частина сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи
11:08, 15 червня 2009Новини ЄС
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В ході п’ятиденного засідання депутати-представники 47 країн-членів Ради Європи планують обрати нового Генерального секретаря організації, розглянути питання про позбавлення повноважень української делегації через проблему зі списками кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини, обговорити можливість відновлення статусу спеціального гостя для Білорусі та низку інших питань.
Дата події: 22-26 червня 2009 року. Час початку: 11-30, 22 червня 2009 року.
Час початку: 11-30, 22 червня 2009 року.
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