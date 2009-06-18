”Нафтогаз” очікує отримати рішення Європи про кредит за 2 тижні

Брюссель. 18 червня. УНІАН. “Нафтогаз України” сподівається отримати кредит на закачування газу до ПСГ за один-два тижні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” Ігор ДІДЕНКО.

“Ми очікуємо, що, можливо, сьогодні ввечері лідери країн ЄС обговорять це питання і в наступні 1-2 тижні питання буде вирішено позитивно у принципі”, - сказав він.

За його словами, кредит може бути наданий найбільшими європейськими комерційними банками чи європейськими фінансовими інституціями.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі проходить засідання газової координаційної групи ЄС, для участі в якому були запрошені представники України та Росії для обговорення ситуації з постачанням російського газу до ЄС через територію України.

16 червня цього року прем’єр-мінітр України Юлія ТИМОШЕНКО у Люксембургу заявила про те, що Україна хоче отримати комерційний кредит в європейських банках на суму понад 4 млрд. дол. для забезпечення закачування газу в ПСГ.

Водночас, Єврокомісія пропонує європейським компаніям купити російський газ і заплатити за його зберігання в українських ПСГ, обіцяючи у відповідь надати їм дозвіл продавати цей газ на спотовому ринку для покриття видатків на зберігання.

Питання безпеки енергопостачань розглядатиметься також сьогодні на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).