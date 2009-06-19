Лідери ЄС в цілому погодили гарантії для Ірландії

Брюссель. 19 червня. УНІАН. Лідери ЄС в цілому погодили гарантії Ірландії для ратифікації нею Лісабонської угоди.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUbusiness” з посиланням на дипломатичні джерела.

За словами чеського дипломата, якого цитує видання, проект рішення було знайдено з Ірландією за підтримки Великобританії.

Гарантії для Ірландії полягають в збереженні військового нейтралітету, незалежності податкової системи, а також щодо ряду інших питань, таких як право на аборти.

Ірландський уряд наполягав на тому, що гарантії мають стати частиною Лісабонської угоди, водночас проти спроби інтеграції гарантій до документу виступала Великобританія, яка вважала, що документальне фіксування гарантій в тексті Лісабонської угоди вимагало б проведення повторної процедури ратифікації документу.

Деталі рішення, яке було досягнуто сьогодні наразі не відомі.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції та Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інститутів ЄС для ефективнішого ухвалення рішень.

На сьогодні 26 країн членів ЄС ратифікували угоду, в двох з них – Польщі та Чехії – завершуються технічні процедури.

Ірландія, яка єдина з 27-ми країн-членів, проводила референдум 12 червня 2008 року, не змогла отримати підтримки документу своїми громадянами, після чого лідери ЄС домовилися про можливість проведення повторного референдуму в країні восени цього року.