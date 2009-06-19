Єврокомісія спробує допомогти Україні платити за газ

Брюссель. 19 червня. УНІАН. Єврокомісія зустрінеться з банками та газовими компаніями для пошуку шляхів вирішення проблеми оплати Україною газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

“Наступного тижня ми організуємо зустріч з представниками європейських фінансових інституцій, банків, газових компаній, щоб подивитися, що ми можемо зробити”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж Ж.БАРРОЗУ повідомив, що Єврокомісія очікує повторення газової кризи вже через кілька тижнів.

18 червня в Брюсселі відбулося засідання газової координаційної групи ЄС за участю представників “Газпрому” та “Нафтогазу” в ході якого обговорювалися дві ідеї: надання кредиту українській компанії для достатнього накопичення газу в ПСГ, або ж придбання газу та зберігання його в ПСГ України європейськими компаніями.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, для закачування до ПСГ достатньої кількості газу Україні потрібен кредит в 4 млрд. дол.