19% українців в Римі планують повернутися додому через кризу

Брюссель. 27 червня. УНІАН. 19% українців Риму вважають, що економічна криза спричинить повернення заробітчан додому.

Про це свідчать результати експрес-опитування, проведеного соціологічним центром при Християнському товаристві українців в Італії.

За даними центру, серед тих, хто вважає, що криза спричинить повернення додому переважно люди старші 60 років, або нелегальні українські мігранти, що не мають можливості легалізуватися.

Разом з тим, за даними центру, 77% респондентів не планують повернення додому внаслідок кризи, 4% - не визначилися.

Загалом, 74% респондентів заявили, що відчувають наслідки кризи на собі. Серед основних наслідків кризи названі втрата роботи, зменшення зарплати, зменшення купівельної спроможності та проблеми з поверненням кредитів.

В ході експрес-опитування, яке проводилося 15 червня, було опитано 100 українців, що проживають у Римі.