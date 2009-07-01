Швеція розпочинає головування в ЄС

Брюссель. 1 липня. УНІАН. Сьогодні, 1 липня, Швеція розпочинає піврічне головування в ЄС.

Пріоритетами шведського президентства в ЄС будуть боротьба з економічною кризою і безробіттям, а також протидія кліматичним змінам.

Крім того, Швеція планує зосередитися на розробці та схваленні Стратегії розвитку Балтійського моря, посиленні співпраці в сфері юстиції, а також продовженні переговорів з Хорватією та Туреччиною щодо членства в ЄС.

Швеція головуватиме в ЄС з до 31 грудня 2009 року.