Швеція розпочинає головування в ЄС
08:29, 01 липня 2009Новини ЄС
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Серед пріоритетів - боротьба з кризою та кліматичними змінами
Брюссель. 1 липня. УНІАН. Сьогодні, 1 липня, Швеція розпочинає піврічне головування в ЄС.
Пріоритетами шведського президентства в ЄС будуть боротьба з економічною кризою і безробіттям, а також протидія кліматичним змінам.
Крім того, Швеція планує зосередитися на розробці та схваленні Стратегії розвитку Балтійського моря, посиленні співпраці в сфері юстиції, а також продовженні переговорів з Хорватією та Туреччиною щодо членства в ЄС.
Швеція головуватиме в ЄС з до 31 грудня 2009 року.
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