Єврокомісія пропонує скасувати візи для трьох країн Балкан

Брюссель. 15 липня. УНІАН. Єврокомісія пропонує скасувати візовий режим для трьох балканських країн: колишньої югославської республіки Македонія, Чорногорії та Сербії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак БАРРО.

“Ми запропонували Раді ЄС з 1 січня 2010 року скасувати візовий режим для цих трьох країн”, - сказав він.

Водночас, Ж.БАРРО зазначив, що якщо Македонія повністю виконала всі необхідні умови для переходу до безвізового режиму, то певні питання залишаються до Чорногорії та Сербії. Питання до Чорногорії пов’язані, в першу чергу, з законодавством про набуття громадянства, а запитання до Сербії – у зв’язку із проблемою Косово. Разом з тим, за словами віце-президента Єврокомісії, ці питання не мали визначального впливу на рішення Єврокомісії.