Половина чехів підтримують вступ України до ЄС

Але третина проти

Київ. 15 серпня. УНІАН. Близько половини громадян Чехії погоджуються зі вступом України до Євросоюзу, протилежної точки зору дотримується близько 30% громадян. Як передає радіо Прага, про це свідчать результати опитування, проведеного агентством RCA Researce. Дещо нижча, приблизно 37%, підтримка прийняття України до НАТО, зазначає агентство.

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