Половина чехів підтримують вступ України до ЄС
19:39, 15 серпня 2009Новини ЄС
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Але третина проти
Київ. 15 серпня. УНІАН. Близько половини громадян Чехії погоджуються зі вступом України до Євросоюзу, протилежної точки зору дотримується близько 30% громадян.
Як передає радіо Прага, про це свідчать результати опитування, проведеного агентством RCA Researce.
Дещо нижча, приблизно 37%, підтримка прийняття України до НАТО, зазначає агентство.
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