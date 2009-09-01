Качинський каже, що СРСР ”загнав ніж у спину” полякам

Варшава. 1 вересня. УНІАН. Радянський Союз, увівши свої війська на територію Другої Речі Посполитої 17 вересня 1939 року, «загнав ніж в спину» полякам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, виступаючи сьогодні на півострові Вестерплатте поблизу Гданська, який для поляків є символом героїчної боротьби проти нацистської Німеччини.

Глава Польської держави зазначив, що до введення радянських військ зі сходу польська армія цілком достойно вела бойові дії проти Німеччини, яка напала на країну без оголошення війни 1 вересня.

«Того дня (17 вересня) Польща отримала удар ножем в спину, удар від більшовицької Росії, яка виконувала свої союзницькі зобов’язання згідно з пактом Молотова-Ріббентропа», - сказав Л.КАЧИНСЬКИЙ.

Він зауважив, що не поляки, а інші народи, які сприяли початку Другої світової війни, повинні відчувати необхідність переоцінити ті події. «Це не Польща повинна відробити урок покори. Не маємо для цього жодної причини. Причину мають інші», - сказав Президент.

Л.КАЧИНСЬКИЙ також порівняв з Голокостом масові розстріли в Катині інтернованих поляків, здійснених органами НКВС під час Другої світової війни. «Євреї гинули, тому що були євреями, польські офіцери - тому що були польськими офіцерами», - сказав він.

Президент Польщі також висловив думку, що конфлікту між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом неможливо було уникнути, оскільки «кожна зі сторін намагалась перехитрити одна одну».

Він також сказав, що Польща не виграла Другу світову війну, оскільки після її завершення стала жертвою нав’язаного їй комуністичного режиму, від якого вдалось звільнитись лише наприкінці 1989 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на півострові Вестерплатте поблизу Гданська відбуваються заходи, приурочені до 70-річчя початку Другої світової війни, в яких беруть участь близько 30 іноземних делегацій, 20 з них очолюють глави урядів.

Серед учасників заходів прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, глава уряду РФ Володимир ПУТІН та канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.