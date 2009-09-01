Тимошенко все-таки проведе зустріч з Туском?

Київ. 1 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує під час сьогоднішнього візиту до Польщі провести зустрічі з керівництвом цієї країни – прем`єр-міністром Дональдом ТУСКОМ та Президентом Лехом КАЧИНСЬКИМ.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар українського прем`єра Марина СОРОКА.

«Цей візит дуже стислий за термінами, але Юлія ТИМОШЕНКО планує провести зустрічі з Дональдом ТУСКОМ та Лехом КАЧИНСЬКИМ в рамках відзначення 70-річчя з дня початку Другої Світової війни», - сказала М.СОРОКА.

Крім того, в службі протоколу прем`єр-міністра України нашому агентстві повідомили, що Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні в рамках проведення заходів з нагоди 70-х роковин початку Другої Світової війни в Гданську спілкуватиметься з прем`єрами інших країн, у тому числі й Польщі,

В службі уточнили, що двостороння зустріч прем`єр-міністрів України і Польщі планувалася в первинному варіанті програми перебування Ю.ТИМОШЕНКО в Польщі. Однак у затвердженій вчора програмі її візиту до Гданська, двосторонньої зустрічі з Д.ТУСКОМ не планувалось у зв`язку з тим, що сьогодні увечері Ю.ТИМОШЕНКО повинна відбути з робочим візитом до Лівії.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО перебуває в Польщі, де сьогодні у Ґданьську візьме участь у міжнародних заходах, присвячених 70-річчю початку Другої Світової війни. На зустріч в Ґданьську запрошені керівники багатьох європейських країн.

Сьогодні польські ЗМІ повідомили, що Ю.ТИМОШЕНКО відмінила заплановану двосторонню зустріч з главою польського уряду Д.ТУСКОМ.