Вірус H1N1 став домінуючим вірусом грипу

Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Вірус H1N1 стає домінуючим вірусом грипу в світі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на прес-конференції за підсумками міністерської зустрічі представників міністерств охорони здоров’я країн “великої сімки”, Мексики та ЄС комісар ЄС з питань охорони здоров’я Андрулла ВАССІЛІУ.

“Вірус не лише залишився стабільним, але й став домінуючим вірусом грипу”, - сказала вона.

“Це означає, що в більшості людей, що захворіли грипом, виявляють саме цей вірус”, - додала комісар.

Вона зазначила, що в ході зустрічі сторони дійшли висновку щодо того, що закриття кордонів не допоможе і, навіть, не стримає розвиток пандемії грипу у світі. При цьому, за її словами, усі сторони, які водночас є учасниками Глобальної ініціативи безпеки здоров’я, погодилися і надалі координувати свої зусилля у боротьбі з пандемією грипу та обмінюватися необхідною інформацією щодо ситуації із захворюваністю на грип.

На міністерський зустрічі також обговорювалося питання вакцинації населення одразу після того, як буде вироблено та схвалено вакцину проти грипу H1N1. Разом з тим, представники Глобальної ініціативи вирішили, що кожна країна самостійно визначатиме групи ризику, які повинні будуть в першу чергу пройти вакцинацію.

“Є три основні категорії: вагітні жінки, люди з яскраво вираженими проблемами здоров’я та працівники системи охорони здоров’я, які всі учасники вважають основними групами ризику. Щодо інших груп, тут згоди немає”, - сказала А.ВАССІЛІУ.

Як повідомляв УНІАН, перші випадки захворювання на так званий “свинячий грип”, грип H1N1, було виявлено на початку цієї весни у Мексиці та на Півдні США.