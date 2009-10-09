Бузек оптимістичний щодо ратифікації Чехією Лісабонської угоди

Брюссель. 9 жовтня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК оптимістично налаштований щодо ратифікації Чехією Лісабонської угоди.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Європарламенту, про це він заявив сьогодні у Празі після зустрічі з Президентом Чехії Вацлавом КЛАУСОМ.

“Після зустрічі я дуже оптимістичний, і буду працювати над пошуком рішення”, - заявив Є.БУЗЕК.

Він зазначив, що зустріч була відкритою і відвертою. При цьому, за його словами, Президент Чехії також виступає за те, щоб на Чехію не розповсюджувалася дія Хартії фундаментальних прав, як цього добилися для себе Великобританія та Польща.

Як повідомляв УНІАН, після ратифікації Лісабонської угоди на референдумі в Ірландії 2 жовтня, лише Польща та Чехія поки не завершили процес ратифікації документу. Разом з тим, офіційна церемонія підписання Президентом Польщі ратифікації Лісабонської угоди відбудеться завтра, 10 жовтня в присутності Президента Європарламенту Є.БУЗЕКА, Президента Єврокомісії Жозеф БАРРОЗУ та прем’єр-міністра головуючої в ЄС Швеції Фредеріка РЕЙНФЕЛЬДТА.

Хартія фундаментальних прав є документом, на який містяться посилання в Лісабонській угоді. Великобританія та Польща отримали право не застосовувати цю Хартію після набуття Лісабонською угодою чинності.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2007 року лідери 27 країн - членів ЄС підписали у Лісабоні нову угоду ЄС, яке одержало назву Лісабонського договору.

Нову угоду прийнято замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції і Нідерландах в 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інститутів ЄС для ефективнішого ухвалення рішень. Серед іншого угода передбачає запровадження посади президента та Верховного представника з питань зовнішньої політики (по суті міністра закордонних справ) ЄС.