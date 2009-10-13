У Польщі новий міністр спорту

Варшава. 13 жовтня. УНІАН. Новим міністром спорту та туризму Польщі призначено Адама ГЄРША, який до цього займав посаду віце-міністра в цьому міністерстві, але більш відомий як тренер команди з настільного тенісу.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними прес-служби польського уряду, 52 річний А.ГЄРШ має ступінь доктора економічних наук та заочно закінчив тренерські курси в Академії фізичного виховання у Гданську.

Він керував національною командою із настільного тенісу з 1984 по 1993 рік й отримав найвищий тренерський титул Excellent Coach Міжнародної федерації настільного тенісу.

З 1994 по 2001 рік очолював Польський союз настільного тенісу.

А.ГЄРШ у 2001 році очолив адміністрацію з фізичної культури та спорту та став віце-міністром в Міністерстві освіти та спорту.

У 2002 році був головою правління Польської конфедерації спорту.

З 2005 року - віце-глава польського олімпійського комітету.

У 2008 році став віце-міністром в Міністерстві спорту та туризму.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня колишній міністр спорту Мірослав ДЖЕВЄЦЬКИЙ подав у відставку через корупційний скандал.

М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ заявив про свою непричетність до скандалу, але пояснив рішення про відставку бажанням не нашкодити проведенню Євро-2012, яке поляки спільно організовують з українцями.