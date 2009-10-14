Україна за 9 місяців скоротила транзит газу на третину

Київ. 14 жовтня. УНІАН. Транзит природного газу територією України в січні-вересні ц.р. скоротився на 29,9%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, транзит нафти територією України в січні-вересні ц.р. скоротився на 9,0%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року.

Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування нафти нафтопровідною системою України в січні-вересні ц.р. скоротилося на 5,8%, а газу – на 29,2%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України знаходиться в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система – в управлінні ВАТ «Укртранснафта».

За даними Держкомстату, в 2008 році транзит природного газу територією України збільшився на 3,8%, порівняно з 2007 роком. Транзит нафти територією України в 2008 році скоротився на 17,4%, порівняно з 2007 роком. Загальне транспортування нафти нафтопровідною системою України в 2008 році скоротилося на 19,5%, а газу – збільшилося на 0,5%.