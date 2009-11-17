Україна може приєднатися до операції Аталанта

Брюссель. 17 листопада. УНІАН. Україна у 2010 році може приєднатися до антипіратської операції Європейського Союзу «Аталанта».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сьогодні повідомив журналістам міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО після зустрічі в форматі «Друзі України + Україна» на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС.

«Ми заявили про намір брати участь в проекті «Аталанта», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Міністр зазначив, що Україна дуже зацікавлена в участі в цій операції, оскільки вона є п’ятою в світі державою за кількістю моряків, які працюють в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.

За словами П.ПОРОШЕНКА, на ці цілі у державному бюджеті на 2010 рік планується передбачити 30 млн. грн.

«Ці гроші мають піти на забезпечення ротації бійців спецпідрозділів і на ці операції», - сказав міністр.

Довідка УНІАН. Група друзів України – неформальна організація, в зустрічах якої беруть участь вищі посадовці країн-членів ЄС, що цікавляться розвитком відносин з Україною.

Операція “Аталанта”, що розпочалася 8 грудня 2008 року, проходить поблизу узбережжя Сомалі. Зараз в операції беруть участь 13 військових кораблів та три літаки спостереження.

15 червня цього року Рада ЄС продовжила на один рік – до 13 грудня 2010 року - антипіратську військову операцію в Сомалі.