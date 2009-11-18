Немиря: Україна приєднається до Енергетичного співтовариства за місяць

Брюссель. 18 листопада. УНІАН. Віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сподівається, що 18 грудня країни-члени Енергетичного співтовариства підтримають приєднання України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 17 листопада журналістам після участі в конференції “Досягаючи енергетичної безпеки в Європі”.

“Сподіваюсь, 18 грудня в Загребі під час міністерської конференції буде отримано згоду всіх країн про участь України в угоді про Енергетичне співтовариство”, - сказав віце-прем’єр.

Довідка УНІАН. Угода про Енергетичне співтовариство була підписана у жовтні 2005 року в Афінах і набула чинності з 1 липня 2006 року. На сьогодні до угоди приєдналися 14 країн-членів ЄС та 7 країн Західних Балкан. Грузія, Молдова, Туреччина та Україна мають статус спостерігачів. Енергетичне співтовариство створено для поширення досвіду внутрішнього енергетичного ринку ЄС на Південно-Східну Європу та сприяння залученню інвестицій в енергетичну галузь країн-учасниць угоди.