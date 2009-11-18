Україна увійшла до Бюро Комітету міністрів Ради Європи

Брюссель. 18 листопада. УНІАН. З 18 листопада Україна стала членом Бюро Комітету міністрів Ради Європи.

Про це УНІАН повідомили у Представництві України при Раді Європи.

Згідно з повідомленням, основним завданням Бюро є організація засідань Комітету міністрів Ради Європи, формування їх порядку денного. Крім того, Бюро направляє діяльність робочих органів Комітету міністрів Ради Європи.

До Бюро, яке складається з шести осіб, входять представники як країн попереднього головування, так і країн, що головуватимуть у майбутньому.

Україну в Бюро Комітету міністрів Ради Європи представлятиме Постійний представник України при Раді Європи Євген ПЕРЕЛИГІН.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада на засіданні Комітету міністрів Ради Європи головування в організації перейшло від Словенії до Швейцарії.

Україна головуватиме в Раді Європи у 2011 році.