Європейська Рада отримала Президента
21:37, 19 листопада 2009Новини ЄС
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Ним став бельгійський прем`єр ван Ромпей
Брюссель. 19 листопада. УНІАН. Бельгійського прем’єра Хермана Ван РОМПЕЯ призначено першим Президентом Європейської Ради.
Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на дипломатичні джерела.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі проходить неформальне засідання Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), на якому лідери ЄС планували обрати нового Президента ЄС та Верховного представника Євросоюзу з питань безпекової та зовнішньої політики. Ці посади передбачені Лісабонською угодою ЄС, яка набуде чинності з 1 грудня цього року.
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