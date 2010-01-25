Голова спостерігачів ПАРЄ каже про чудові вибори в Україні

Страсбург. 25 січня. УНІАН. Голова місії спостерігачів Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на виборах в Україні Маті ас ЙОРШИ вітає Україну з демократичними виборами.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на сесії ПАРЄ в Страсбурзі.

“Чудові вибори і гарно сплановані. Вітаємо Україну. Той факт, що ми сьогодні не знаємо, хто стане Президентом, демонструє, що в Україні є демократія, як в будь-якій іншій демократичній країні”, - сказав він.

Разом з тим, М.ЙОРШИ зазначив, що багато важливих завдань залишаються нереалізованими.

“Багато українців вважають, що олігархи керують країною а не політикою. Крім того, багато українців вважають, що політики граються з правилами, а не підпорядковуються ним”, - сказав депутат.

Він також привітав Асамблею з тим, що Україна стала на шлях демократії.