Україна отримає грант ЄБРР на безпеку ЧАЕС

Київ. 28 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон “Про ратифікацію Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Кабінетом міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України.

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку (як розпорядником коштів гранту з Рахунку ядерної безпеки), Кабінетом міністрів України та Державним комітетом ядерного регулювання України».

Даною угодою передбачено виділення 3,5 млн. євро. Ці кошти мають піти на будівництво сховища для відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС, так званий СВЯП-2, яке має здійснюватися з дотриманням міжнародних стандартів ядерної та радіаційної безпеки.