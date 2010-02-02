Брюссель. 2 лютого. УНІАН. Японський виробник автомобілів Toyota відкликає близько 70 тис. машин в Бельгії.

Про це повідомляє бельгійське агентство Belga з посиланням на речника Toyota Belgium.

За інформацією агентства, машини відкликаються через можливість проблем в механізмі педалі акселератора. Через негаразди в концепції механізму, педаль акселератора може більш повільно, ніж звичайно, повертатися в нормальне положення після натискання, або взагалі не повертатися.

Toyota вирішила відкликати всі 70 тис. машин, проданих на бельгійському ринку для виправлення можливих проблем, незважаючи на те, що не отримала з Бельгії жодної скарги такого роду.