Єврокомісія розпочала консультації про стратегію розвитку Дунайського регіону

Київ. 2 лютого. УНІАН. Європейський комісар з регіональної політики Павел САМЕЦЬКІ сьогодні розпочав серію консультацій щодо формування Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону, яка повинна допомогти реалізувати економічний потенціал найдовшої європейської річки, а також поліпшити стан довкілля всередині та навколо всього регіону Дунаю.

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, консультації проходять у німецькому місті Ульм (земля Баден-Вюртемберг).

”Використання всього потенціалу Дунайського регіону має дати відповідь на спільні виклики”, - сказав П.САМЕЦЬКІ.

На його думку, основою розробки нової стратегії має стати досвід Єврокомісії у створенні Стратегії Балтійського моря. ”Запровадження Європейської стратегії щодо Дунайського регіону сприятиме зміцненню інтеграції та подоланню розколу, економічної та соціальної нерівності, а також недоліків у інфраструктурі”, - зазначив єврокомісар.

Довідка УНІАН. Дунайський регіон охоплює 14 країн. Країнами-учасниками стратегії розвитку Дунайського регіону є Австрія, Болгарія, Чеська Республіка, Угорщина, Німеччина, Румунія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Македонія, Чорногорія, Сербія, Боснія і Герцеговина, а також Молдова та Україна.