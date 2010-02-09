Європарламент схвалив оновлену угоду співпраці з Єврокомісією

Страсбург. 9 лютого. УНІАН. Європарламент схвалив оновлену Рамкову угоду з Єврокомісією.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні сесії Європарламенту у Страсбурзі, де сьогодні обговорюється рішення щодо затвердження нового складу Єврокомісії.

Оновлена угода передбачає принцип рівного ставлення до Європарламенту та до Ради ЄС, особливо, що стосується доступу до зустрічей та отримання чи надання інформації, яка може бути корисною для всіх сторін, особливо, що стосується законодавчої діяльності та бюджетних питань.

Оновленою угодою також передбачається, що Єврокомісія протягом трьох місяців з моменту прийняття Європарламентом будь-якої доповіді, що містить певні законодавчі ініціативи, інформувати парламент про майбутнє таких ініціатив: чи будуть вони реалізовані у вигляді проектів законодавства, чи ні. У випадку відмови від реалізації законодавчих ініціатив, висловлених Європарламентом, Єврокомісія має дати детальні пояснення депутатам, чому їхня ініціатива не може бути реалізована.

Оновлена угода також передбачає надання Єврокомісією Європарламенту короткої інформації щодо всіх процедур про порушення законодавства ЄС з моменту їх початку, а у випадку вимоги з боку Європарламенту – детальної інформації про такі процедури на умовах забезпечення конфіденційності.

Угода також передбачає, що у випадку, коли Європарламент проситиме Президента Єврокомісії висловити недовіру тому чи іншому члену Комісії, Президент має серйозно розглянути це прохання і на підставі розгляду, або запропонувати відповідному комісару звільнити посаду, або пояснити Європарламенту, чому комісар може продовжувати виконання своїх повноважень.

Документом також посилюється роль Європарламенту у проведенні міжнародних переговорів, зокрема, в сфері торгівлі.

Рамкова угода між Європарламентом та Євро комісією вперше була укладена в 1990 році. З того часу, кожні 5 років вона оновлюється. Рамкова угода визначає політичну відповідальність Європарламенту та Єврокомісії, і визначає основні принципи співпраці між цими двома організаціями.