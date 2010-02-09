Новий склад Єврокомісії отримав підтримку євродепутатів

Страсбург. 9 лютого. УНІАН. Європарламент схвалив новий склад Єврокомісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на пленарному засіданні сесії Європарламенту у Страсбурзі.

“За” проголосували 488 депутатів, проти - 1377, утрималися - 72.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент схвалив призначення Жозе БАРРОЗУ Президентом Єврокомісії на другий термін ще 16 вересня 2009 року. 25 листопада Ж.БАРРОЗУ розподілив портфелі між кандидатами на посади комісарів, поданими країнами-членами ЄС.

З 11 січня Європарламент розпочав слухання кандидатів на посади комісарів, які мали завершитися 19 січня, однак через проблеми з кандидатом в комісари від Болгарії, слухання були продовжені.