Європа має послати Україні сигнали підтримки

Страсбург. 10 лютого. УНІАН. Європарламент мав би підтримати Україну в переговорах про асоціацію, спрощенні візового режиму та перспективі членства.

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції у Страсбурзі депутат Європарламенту, голова місії спостерігачів Європарламенту на виборах в Україні та голова делегації по зв’язках з Верховною Радою України Павел КОВАЛЬ.

“Ми маємо направити три дуже важливих сигнали: по-перше, нашу підтримку в переговорах про угоду про асоціацію, по-друге, чіткий месидж щодо спрощення візового режиму, і ми зараз в нашій делегації готуємо доповідь з цього питання... по-третє, - сигнал про політичну перспективу членства”, - сказав депутат напередодні запланованих на сьогодні слухань в Європарламенті щодо ситуації в Україні після президентських виборів.

Говорячи про сигнал щодо членства України в ЄС, П.КОВАЛЬ зазначив, що Європа не може обіцяти, що “це станеться завтра”, але у найближчому майбутньому.

Депутат також наголосив на тому, що на сьогодні перспектива європейської інтеграції має значну підтримку серед населення України, але якщо ЄС не надаватиме зустрічних сигналів, то ситуація може кардинально змінитися.

“Якщо ми не сприйматимемо Україну серйозно, як майбутнього члена ЄС, то з’являться політики, які будуть закликати відмовитися Україну від європейського майбутнього”, - сказав П.КОВАЛЬ.

Він також нагадав досвід Польщі і зазначив, що без допомоги з боку ЄС Польща не змогла б приєднатися до Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Європарламенті відбудуться слухання щодо ситуації в Україні. За два тижні депутати Європарламенту планують схвалити резолюцію з цього питання.