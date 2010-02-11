Казахстан планує відновити поставки нафти до Європи
Маршрут пролягатиме через Україну
Москва. 11 лютого. УНІАН. АТ «КазТрансОйл» розраховує, що постачання нафти до Східної Європи через Україну південною гілкою нафтопроводу «Дружба» буде відновлено.
Про це повідомляє ІА «Новини-Казахстан» з посиланням на прес-службу казахстанської компанії.
Раніше повідомлялося, що Казахстан планує переорієнтовувати маршрут постачання нафти до Європи і направити його через Польщу через конфлікт, що виник з ВАТ «Укртранснафта».
У «КазТрансОйлі» пояснили, що таке рішення було ухвалене після того, як ВАТ «Укртранснафта» письмово повідомило про розірвання з 26 січня 2010 року договору з транспортування нафти з Казахстану через Україну. Причину розірвання договору українська сторона досі не озвучила.
«Ми направили до «Укртранснафти» звернення про відкликання їх рішення або про укладення нового договору, – повідомив в середу співробітник підприємства в інтерв`ю «Новини-Казахстан». «Відповіді поки що немає. І нового варіанту договору поки що не одержали», – сказав він.