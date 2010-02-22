ЄС поки не думає про санкції для Білорусі
Однак наполягатиме на неприпустимості утиску поляків
Брюссель. 22 лютого. УНІАН. ЄС поки не обговорював можливість застосування санкцій проти Білорусі за утиск польської меншини.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на прес-конференції по завершенню засідання Ради закордонних справ ЄС Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН.
“Ми не обговорювали санкцій”, - сказала головний дипломат ЄС.
Вона зазначила, що під час сьогоднішнього засідання, міністри закордонних справ країн-членів ЄС обмінялися думками щодо того, яким чином продовжити співпрацю з Білоруссю з метою припинення переслідування польської спільноти країни. За словами К.ЕШТОН, вона особисто планує обговорити це питання з прем’єр-міністром Білорусі Сергієм СИДОРСЬКИМ 25 лютого у Києві, де вони перебуватимуть з нагоди інавгурації Президента України Віктора ЯНУКОАИЧА.
Шеф європейської дипломатії також повідомила про те, що міністри ЄС домовилися повернутися до питання утиску прав польської меншини в Білорусі на наступному засіданні Ради, враховуючи подальший розвиток подій.
Як повідомляв УНІАН, 8 лютого у Польському домі у місті Івенець (Мінська обл.), що належить невизнаному владою Союзу поляків Білорусі (СПБ), з`явилися співробітники міліції і судові виконавці. Вони видворили активістів, що були у будівлі, і приступили до опису майна.
Польща обвинуватила Білорусь у репресіях і відкликала Посла до консультацій, який повернувся до Мінська 11 лютого. Пізніше влада Білорусі арештувала близько 40 поляків за участь у несанкціонованому мітингу. 15 лютого МЗС Польщі заборонило в’їзд до країни 20 білоруським чиновникам.