ЄС поки не думає про санкції для Білорусі

Брюссель. 22 лютого. УНІАН. ЄС поки не обговорював можливість застосування санкцій проти Білорусі за утиск польської меншини.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на прес-конференції по завершенню засідання Ради закордонних справ ЄС Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН.

“Ми не обговорювали санкцій”, - сказала головний дипломат ЄС.

Вона зазначила, що під час сьогоднішнього засідання, міністри закордонних справ країн-членів ЄС обмінялися думками щодо того, яким чином продовжити співпрацю з Білоруссю з метою припинення переслідування польської спільноти країни. За словами К.ЕШТОН, вона особисто планує обговорити це питання з прем’єр-міністром Білорусі Сергієм СИДОРСЬКИМ 25 лютого у Києві, де вони перебуватимуть з нагоди інавгурації Президента України Віктора ЯНУКОАИЧА.

Шеф європейської дипломатії також повідомила про те, що міністри ЄС домовилися повернутися до питання утиску прав польської меншини в Білорусі на наступному засіданні Ради, враховуючи подальший розвиток подій.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого у Польському домі у місті Івенець (Мінська обл.), що належить невизнаному владою Союзу поляків Білорусі (СПБ), з`явилися співробітники міліції і судові виконавці. Вони видворили активістів, що були у будівлі, і приступили до опису майна.

Польща обвинуватила Білорусь у репресіях і відкликала Посла до консультацій, який повернувся до Мінська 11 лютого. Пізніше влада Білорусі арештувала близько 40 поляків за участь у несанкціонованому мітингу. 15 лютого МЗС Польщі заборонило в’їзд до країни 20 білоруським чиновникам.