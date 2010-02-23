ЄС має продовжувати співпрацю з країнами Сходу Європи

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ вважає, що ЄС має продовжити активно допомагати східним сусідам у розвитку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Європейському політичному центрі.

“Ми маємо продовжувати активно допомагати Східним країнам”, - сказав міністр.

“Сам факт чесних та вільних виборів в Україні може вплинути на вибори в інших країнах регіону”, - додав він, пояснюючи свою позицію щодо важливості розвитку співпраці з країнами Сходу Європи.