Укранцям не варто очікувати прориву у відносинах з ЄС

Варшава. 2 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ може бути вигідним партнером для європейських політиків, але українцям не варто очікувати «проривів» у двосторонніх відносинах на зразок швидкої відміни віз.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив аналітик Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

«Не думаю, що найближчим часом буде прорив, і ЄС відмінить візи», - сказав він.

Експерт назвав головними пріоритетами співпраці України з ЄС лібералізацію візового режиму, енергетичне співробітництво та створення зони вільної торгівлі, про підтримку яких вже заявив В.ЯНУКОВИЧ.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ зауважив, що у цих справах можна очікувати поступового прогресу, окрім енергетичних питань, де новий президент може вирішити пригальмувати співробітництво для кращих відносин з Російською Федерацією.

«Якщо може бути регрес в стосунках з ЄС, то власне в енергетиці», - сказав експерт, пояснивши це тим, що В.ЯНУКОВИЧ намагатиметься добитися максимально низьких цін на газ, котрі важливі не лише для промисловців, а й звичайних українців.

Експерт не виключив, що новосформований український уряд за участі Партії регіонів, котра представляє інтереси великого бізнесу, може ефективніше вести переговори з ЄС про створення зони вільної торгівлі.

Водночас, на його переконання, це не означає, що Україна швидше створить таку зону з Євросоюзом.

«Великий бізнес хоче зближення з ЄС, але бачить його в досить вибірковий спосіб, зокрема, в полегшені доступу своїх товарів на європейський ринок, але проти запровадження всіх європейських правил стосовно вільної конкуренції та публічних замовлень, бо не на руку українських олігархам», - пояснив експерт.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ позитивно оцінив факт, що перший візит В.ЯНУКОВИЧ здійснив до Брюсселя, продемонструвавши важливість Європейського Союзу.

Водночас він зауважив, що «політичні сигнали не завжди перекладаються на реальність».

Як повідомляв УНІАН, інавгурований 25 лютого новим президентом України В.ЯНУКОВИЧ 1 березня здійснив перший візит до Брюсселя, де провів переговори із найвищим керівництвом Євросоюзу.