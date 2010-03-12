Семиоженко каже, що Болонська система не для України

Київ. 12 березня. УНІАН. Новопризначений віце-прем`єр-міністр з гуманітарних питань Владимир СЕМИНОЖЕНКО вважає, що Болонська система ускладнює систему освіти в Україні.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Коммерсант».

Зокрема, відповідаючи на питання, чи буде новий уряд підтримувати колишні пріоритети у сфері освіти, зокрема, дотримання принципів Болонської системи, В.СЕМИНОЖЕНКО відповів: «Болонська система в українському прочитанні ускладнює систему освіти, а результат її впровадження не співпадає з гаслами, під якими ці реформи проводилися».

За його словами, «європейські стандарти, яких ми дотримуватимемося, це стандарти рівня якості і конкурентоспроможності нашої освіти».

Як повідомлялося, Болонський процес - процес зближення і гармонізації систем освіти країн Європи з метою створення єдиного європейського простору вищої освіти. Офіційною датою початку процесу прийнято вважати 19 червня 1999 року, коли в м. Болонья на спеціальній конференції міністри освіти 29 європейських держав прийняли декларацію «Зона європейської вищої освіти», або Болонську декларацію. Болонський процес відкритий для приєднання інших країн. В даний час Болонський процес об`єднує 46 країн. Передбачається, що основні його цілі мають бути досягнуті до 2010 року.

Цілями процесу, досягнення яких очікується до 2010 року, є:

побудова європейської зони вищої освіти як ключового напряму розвитку мобільності громадян з можливістю працевлаштування;

формування і зміцнення інтелектуального, культурного, соціального і науково-технічного потенціалу Європи; підвищення престижності у світі європейської вищої школи;

забезпечення конкурентоспроможності європейських вишів з іншими системами освіти в боротьбі за студентів, гроші, вплив; досягнення більшої сумісності і порівнянності національних систем вищої освіти; підвищення якості освіти;

підвищення центральної ролі університетів в розвитку європейських культурних цінностей, в якій університети розглядаються як носії європейської свідомості.