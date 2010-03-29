Лідери ЄС та НАТО висловили співчуття в зв`язку з вибухами у метро Москви

Брюссель. 29 березня. УНІАН. Лідери ЄС та НАТО висловили співчуття загиблим від вибухів у московському метро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в їх заявах, розповсюджених сьогодні.

Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ у своїй заяві наголосив на тому, що люди повинні відчувати себе у безпеці у своєму повсякденному житті.

“Ми не можемо жорстокості превалювати над свободою та демократією”, - заявив Ж.БАРРОЗУ.

Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ також висловив свої співчуття лідерам Росії та родинам загиблих.

“Я глибоко шокований терористичними атаками, що сталися цього ранку в московському метро і які вбили десятки невинних людей та багатьох поранили”, - зазначається у заяві Президента Європейської Ради.

Він засудив ці акти тероризму, зазначивши, що вони не мають виправдання.

Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК також засудив акти тероризму в московському метро і від імені Європарламенту висловив відданість у боротьбі з тероризмом.

“Тероризм, навмисно спрямований проти цивільних осіб, ніколи не може бути виправданим”, - заявив він.

“Ви ніколи не можете довести, що ви праві, якщо ви вбиваєте невинних, важко працюючих людей, що кожного ранку користуються метро для того, щоб дістатися до роботи”, - додав Президент Європарламенту.

Він також закликав до ретельного розслідування того що сталося та засудження відповідальних за вибухи.

Свої співчуття сім’ям загиблих висловила також Верховний представник з питань зовнішньої та безпекової політики ЄС Кетрін ЕШТОН.

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН також висловив співчуття родинам загиблих і зазначив, що терористичні атаки не мають виправдання.

“НАТО залишається відданим співпраці з Росією у боротьбі з міжнародним тероризмом”, - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні внаслідок двох вибухів у московському метро 35 осіб загинули і 64 отримали травми.