Групу Total підозрюють у корупції

Брюссель. 6 квітня. УНІАН. Французький суддя Серж ТУРНЕР підозрює групу Total в корупції і зажадав проведення додаткового розслідування в рамках справи щодо корупції при виконанні програми ООН “нафта в обмін на продовольство” для Іраку на початку 2000-го року.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія французької газети “Le Figaro”.

За інформацією видання, розслідування проти окремих посадовців Total було розпочато в 2002 році за підозрою в “темних операціях” з урядом Саддама Хусейна з метою збереження групою доступу до іракської нафти в рамках запровадженої в 1997 році ООН програми “нафта в обмін на продовольство” внаслідок ембарго на торгівлю з Іраком після окупації цією країною Кувейту.

Однак останнє рішення судді від 27 лютого цього року стосується вже не окремих посадовців, а перевірки всієї групи в цілому на предмет корупції в цій справі.

Видання також цитує адвоката групи Total Метра ВЕЙЛЯ, який назвав таке рішення судді “незрозумілим”.

“Суддя ухвалив таке рішення абсолютно несподівано, хоча його попередник та прокуратура розсудили зовсім по-іншому”, - заявив адвокат.

Група також вважає, що доповідь незалежної комісії Пола ВОЛКЕРА, створеної ООН довела відсутність корупції в цій справі.