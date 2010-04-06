”Нафтогаз” заплатить ”РосУкрЕнерго” 197 млн. дол.

Київ. 6 квітня. УНІАН. НАК ”Нафтогаз України” за рішенням Стокгольмського суду повинен сплатити компанії «РосУкрЕнерго» 197 млн. дол. за позовом 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАК.

При цьому в прес-службі уточнили, що відповідне рішення суду було ухвалене минулого тижня, а сума виплати майже в 7 разів менше від заявлених у позові 1,4 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, перший позов «РосУкрЕнерго» до НАК «Нафтогаз України» був поданий у квітні 2008 року. У січні 2009 року «РосУкрЕнерго» подала ще три позови проти «Нафтогазу» в Арбітражний інститут у Стокгольмі. У свою чергу, «Нафтогаз» подав чотири окремі зустрічні позови до «РосУкрЕнерго».

Усі позови по цьому спору об`єднані в одну справу, яка розглядається в Арбітражному інституті при Торговій палаті Стокгольма.