Створення ЗВТ з ЄС може бути болючим для України у короткій перспективі

Брюссель. 8 квітня. УНІАН. Створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС може мати негативний ефект для економіки України в короткостроковій перспективі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це 7 квітня заявив заступник генерального директора Генерального директорату “Європейська політика сусідства” Єврокомісії Хьюг МІНГАРЕЛЛІ, виступаючи на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“З самого початку іде період адаптації, протягом якого значна кількість секторів страждають, і, коли я кажу сектори, це, насправді не сектори, а чоловіки та жінки, що працюють на підприємствах, які користувалися певним захистом, і які внаслідок відкриття міжнародній конкуренції можуть залишитися без роботи”, - сказав він.

За словами представника Єврокомісії, перша фаза адаптації економіки може бути досить болючою.

Разом з тим, він підкреслив, що в середньо- та довгостроковій перспективі, таке відкриття ринків повинно мати позитивний вплив.

“В середньо- і довгостроковій перспективі, якщо відкриття ринку супроводжуватиметься структурними реформами, які ми передбачаємо, зрозуміло, що економіка Україна повинна виграти, і що нас цікавить найбільше, - рівень життя цього народу повинен покращитися”, - сказав Х.МІНГАРЕЛЛІ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода носитиме назву Угоди про асоціацію і включатиме в себе створення зони вільної торгівлі.