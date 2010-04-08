Митний союз з Росією несумісний із вільною торгівлею з ЄС

Брюссель. 8 квітня. УНІАН. Єврокомісія пояснила Україні неможливість одночасного вступу до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном і створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це 7 квітня повідомив заступник генерального директора Генерального директорату “Європейська політика сусідства” Єврокомісії Хьюг МІНГАРЕЛЛІ, виступаючи на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Якщо Україна повинна буде долучитися до цього Митного союзу, стане надзвичайно складно для цієї країни сформувати зону вільної торгівлі з ЄС. Оскільки формування Митного союзу означатиме, що Україна приєднається до спільних зовнішніх тарифів з трьома країнами, торгівля яких з ЄС дуже мало лібералізована. І, боюсь, ми опинимося у глухому куті”, - сказав він.

“З нашого боку, ми абсолютно відверті з українською владою щодо наслідків, до яких це призведе”, - додав представник Єврокомісії.

Разом з тим він зазначив, що очевидно люди, які хочуть бачити Україну в Митному союзі, чудово розуміють можливі наслідки такого кроку для Києва.

“Ті, хто чинить тиск, щоб Україна приєдналася до Митного союзу чудово знають, якими будуть наслідки”, - сказав Х.МІНГАРЕЛЛІ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода носитиме назву Угоди про асоціацію і включатиме в себе створення зони вільної торгівлі.

Під час візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви 5 березня цього року, прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН запропонував Україні приєднатися до Митного союзу.