У Львові розпочали проект ЄС з безпеки дорожнього руху

Львів. 16 квітня. УНІАН. Сьогодні у Львові відбулося урочисте відкриття пілотного проекту «Твіннінг» з безпеки дорожнього руху в рамках реалізації проектів на підтримку інтеграції України в транс’європейську транспортну мережу ТЄМ-Т, що фінансується Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії відкриття зазначалося, що метою проекту є демонстрація напрямків покращення безпеки дорожнього руху, зокрема, шляхом запровадження необхідних елементів для досягнення дорожньої безпеки з подальшим впровадженням різноманітних програм інформування суспільства. Зокрема, було продемонстровано взірці плакатів та сіті-лайтів, які незабаром з‘являться на вулицях Львова.

Як наголосив консультант проекту ТЄМ-Т Ентоні ПІРС, Львів, як місто, з якого Європейський Союз розпочав проект із впровадження безпеки дорожнього руху в Україні, було обрано з декількох причин, однією з яких було те, що Львів є приймаючим містом фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Також міська влада виявила зацікавленість у реалізації такого проекту. Ми опрацювали статистичні дані та провели ряд зустрічей з представниками різних відомств і дійшли висновку, що найбільша кількість ДТП у регіоні спричинена перевищенням швидкості», - зазначив Е.ПІРС.

Він зауважив, що мета кампанії контролю за перевищенням швидкості полягає у скороченні кількості ДТП з травматичними наслідками та зменшенню на 20% смертей і травм.

За його словами, «за весь рік це дасть можливість врятувати приблизно 30 життів і уникнути 200 травм. Пропонується зосередитися спочатку на перевищенні швидкості і потім на використанні ременів безпеки».

Довідка УНІАН. Проект «Підтримка інтеграції України до Транс’європейської транспортної мережі ТЄМ-Т» (Проект ТЄМ-Т) триватиме до кінця 2010 року. ТЄМ-Т є партнерським проектом уряду України та Європейського Союзу, представленим в Україні делегацією Європейської комісії у Києві. Команда проекту ТЄМ-Т працює з Міністерством транспорту та зв’язку України (МТЗУ). Спеціалісти як Європейського Союзу, так і України спільно розроблятимуть стратегію та план дій для розвитку міцніших зв’язків між транспортними системами України та Європейського Союзу.