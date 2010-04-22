Комісар Фюлє каже, що угоди про флот мають відповідати Конституції України

Київ. 22 квітня. УНІАН. Європейський комісар з питань розширення ЄС і Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ вважає важливим, щоб досягнуті вчора домовленості між Україною і Росією щодо продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України відповідали Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ФЮЛЕ сказав, відповідаючи на запитання журналістів на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

«Звичайно, дуже важливо, щоб ці договірні відносини відповідали конституційним рамкам», - сказав він.

Водночас Єврокомісар зазначив, що будь-яка країна має суверенне право вступати в юридичні відносини з іншою країною.

С.ФЮЛЕ також наголосив на важливості для ЄС питання енергетичної безпеки і транзиту газу. «Я також наголосив на тому, що з точки зору Брюсселя надзвичайно важливими є прозорість і передбачуваність в цих питаннях», - додав він.

С.ФЮЛЕ також повідомив, що під час зустрічі з міністром К.ГРИЩЕНКОМ було детально обговорено питання про продовження роботи щодо реабілітації і модернізації газотранспортної системи України.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Президенти України і Росії В.ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більш, ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.