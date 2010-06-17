ЄС потребує більшї довіри в економіці між країнами-членами

Брюссель. 17 червня. УНІАН. Для виходу з кризи потрібно посилити довіру та добитися зростання економіки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК після своєї дискусії з учасниками засідання Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

За словами Президента Європарламенту, на сьогодні вирішення потребують три важливих питання, і перше з них – подолання недостатку довіри.

“Потрібна домашня робота, зокрема з бюджетом, та проведення реформ в кожній країні”, - сказав Є.БУЗЕК.

Він також зазначив, що іншими двома питаннями, які потрібно вирішити, є питання щодо того, як уникнути повторення економічних криз в майбутньому, а також, як добитися стабільного зростання економіки в ЄС.

Президент Європарламенту також висловив переконання у тому, що, якщо країнам-членам та ЄС в цілому вдасться вчасно провести необхідні реформи і відмовитися від практики “жити в кредит”, Європа не зустрінеться з другою “хвилею” кризи.

“Все залежатиме від нас, якщо ми реорганізуємося, зробимо реформи, ми уникнемо другої “хвилі” кризи”, - сказав Є.БУЗЕК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі проходить засідання Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), основними темами якого є питання подолання економічної кризи, боротьба з кліматичними змінами, а також допомога країнам, що розвиваються.