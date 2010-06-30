МЗС Німеччини висловив невдоволення інцидентом з Ланге

Київ. 30 червня. УНІАН. Міністерство закордонних справ Німеччини викликало українського посла, щоб повідомити йому про невдоволення Берліна через намагання українських прикордонників не пустити в Україну німецького експерта.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на німецьку агенцію DPA.

За даними агентства, директор політичного департаменту міністерства Емілі ГАБЕР повідомила послові, що Берлін сподівається на те, що такі інциденти більше не повторяться.

Міністерство закордонних справ України пообіцяло прокоментувати цю інформацію найближчим часом.

Як повідомлялось, 26 червня керівника українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ впродовж майже 10 годин в аеропорту «Бориспіль» не пропускали в Україну. Пізніше прес-секретар Міністерства закордонних справ Німеччини Маркус ГАТЦЕЛЬМАНН заявив, що МЗС з’ясовує з владою України обставини інциденту з Н.ЛАНҐЕ.

Міністерство закордонних справ України заявило, що утримується від коментарів щодо інциденту.

Минулого місяця в своїй аналітичній статті, розміщеній на офіційному сайті представництва в Україні фонду, Н.ЛАНГЕ критично оцінив дії команди нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і зміни в Україні, які відбулися після його приходу до влади.