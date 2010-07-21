Єврокомісія хоче скоротити смертність на автошляхах ЄС вдвічі
План представлено до 2020 року
Брюссель. 21 липня. УНІАН. Єврокомісія хоче зменшити вдвічі смертність на автодорогах до 2020 року.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у представленому 20 липня Євро комісією плані.
В орієнтаційних паперах, представлених Комісією, передбачається встановлення вищих стандартів для безпеки автомобільного транспорту. Задля цього Комісія планує більш тісно співпрацювати з країнами-членами.
“Близько сотні людей вмирають щоденно на дорогах. Ми зробили гарний прогрес з 2001Ю і змогли врятувати 80 тис. життів. Однак кількість фатальних випадків на дорогах та поранень все ще залишається неприйнятним”, - заявив з цього приводу у заяві віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сіїм КАЛЛАС.