Єврокомісія хоче скоротити смертність на автошляхах ЄС вдвічі

Брюссель. 21 липня. УНІАН. Єврокомісія хоче зменшити вдвічі смертність на автодорогах до 2020 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у представленому 20 липня Євро комісією плані.

В орієнтаційних паперах, представлених Комісією, передбачається встановлення вищих стандартів для безпеки автомобільного транспорту. Задля цього Комісія планує більш тісно співпрацювати з країнами-членами.

“Близько сотні людей вмирають щоденно на дорогах. Ми зробили гарний прогрес з 2001Ю і змогли врятувати 80 тис. життів. Однак кількість фатальних випадків на дорогах та поранень все ще залишається неприйнятним”, - заявив з цього приводу у заяві віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сіїм КАЛЛАС.