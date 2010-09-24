У Франції призначено дати нових страйків

Брюссель. 24 вересня. УНІАН. Збори профспілок Франції, що відбулися сьогодні у французькому місті Монтрей вирішило призначити нові дати для проведення мітингів протесту і страйків проти пенсійної реформи.

Про це повідомляють сьогодні французькі ЗМІ.

Профспілки, зокрема, вирішили, що наступні масові виступи повинні відбутися в суботу, 2 жовтня, і у вівторок, 12 жовтня, коли маніфестації супроводжуватимуться страйками.

Після виступів 23 вересня, які зібрали, за різними оцінками, на вулицях французьких міст від одного до трьох мільйонів людей, профспілки вирішили продовжити боротьбу, не зважаючи на заяви уряду про намір і далі просувати реформу.

Так, французький прем`єр-міністр Франсуа ФІЙОН зазначив, зокрема, що уряд вважає пакет пенсійної реформи необхідним і розумним, а тому і не планує відкликати його з парламенту.

В той же час профспілки вважають реальним добитися від уряду відмови від пропонованих змін.

У своїй спільній заяві, поширеній сьогодні, профспілки Франції зазначили, що в останні два дні масових виступів – 7 і 23 вересня – «отримали широку підтримку» серед населення і у тому числі, серед молоді і жінок.