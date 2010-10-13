Янукович полетить до Литви
І підпише Дорожню карту
Вільнюс. 13 жовтня. УНІАН. Завтра, 14 жовтня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить офіційний візит до Литовської Республіки.
Як передає кореспондент УНІАН, програмою візиту передбачена офіційна зустріч Президента України з Президентом Литви Далею ГРИБАУСКАЙТЕ у форматі віч-на-віч. Потім під головуванням В.ЯНУКОВИЧА і Д.ГРИБАУСКАЙТЕ відбудеться засідання Ради Президентів України та Литви.
Також в рамках візиту сторони планують підписати двосторонні документи, зокрема Дорожню карту розвитку стратегічного партнерства між Литвою і Україною на 2011-2012 роки.
Окрім цього, програмою офіційного візиту передбачена церемонія покладання Президентом України квітів до Меморіалу загиблим у боротьбі за незалежність Литви.
Після офіційного обіду на честь Президента України від імені Президента Литви В.ЯНУКОВИЧ також проведе зустрічі з головою Сейму і прем’єр-міністром Литовської Республіки.
У цей же день, 14 жовтня, глава Української держави повернеться до Києва.